Gerocarne. Armi, munizioni, droga e due borse piene di denaro: arrestati

Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate a Gerocarne nel corso di un blitz in un appartamento eseguito dagli agenti della Questura di Vibo Valentia e del Commissariato di Serra San Bruno.

I poliziotti, entrati nell’appartamento dell’uomo, hanno rinvenuto e sequestrato tre revolver clandestini, quattro caricatori per pistole, 445 munizioni di vario calibro, oltre a 940 grammi di cocaina, 700 di marijuana, 300 di hashish, 5 bilancini elettronici di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga, tra cui dei macchinari per pressare i panetti di hashish e per sigillare le buste sottovuoto.

Nel corso dell’intervento, gli stessi agenti hanno notato la donna mentre si è allontanava velocemente dall’abitazione, portando con sé due borse.

Mentre cercava di nascondersi in altri appartamenti, la fuggitiva è stata pedinata dagli agenti e, una volta bloccata, trovata in possesso della somma in contanti di 202 mila euro, sottoposta a sequestro preventivo.

La stessa, senza lavoro, non è stata in grado di giustificare il possesso dell’ingente somma di danaro.

I due sono così finiti in arresto. L’uomo, condotto in carcere, dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e di munizioni e detenzione ai fini di spaccio di droga; la donna è stata invece posta ai domiciliari con l’accusa di riciclaggio.