Rifiuti edili scaricati illegalmente, in cinque denunciati nel catanzarese

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: questa l’ipotesi di reato che i carabinieri delle Stazioni di Belcastro e Botricello hanno contestato, a vario titolo, a cinque persone.

I militari stavano eseguendo una perlustrazione di routine sul territorio finalizzata proprio alla prevenzione dei reati ambientali, quando hanno sorpreso il titolare di una ditta di trasporti non autorizzata alla gestione di rifiuti, che sversava dal proprio autocarro un’ingente quantità di materiale di risulta edile all’interno di un terreno privato utilizzato dallo stesso uomo.

Gli investigatori ritengono quindi che i due soci della ditta di trasporti si sarebbero accordati col titolare di un’impresa edile incaricata di eseguire dei lavori in un cantiere di Botricello, con il direttore dei lavori dello stesso e con la proprietaria del terreno, che si trova nel comune di Andali, per smaltire il materiale di risulta ed i rifiuti in modo illegale, risparmiando sui relativi costi.

Verificata l’assenza delle autorizzazioni previste in tal senso, i carabinieri hanno pertanto sequestrato l’autocarro utilizzato ed il terreno su cui sono stati scaricati i materiali denunciando i cinque a piede libero.