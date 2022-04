Ancora una vittoria per la Vigor 1919: sconfitto il Chiaravalle

A distanza di soli tre giorni, ancora davanti al proprio pubblico, i biancoverdi allungano la loro serie positiva. Alla Vigor 1919, questa volta, basta il primo tempo per archiviare la pratica Chiaravalle. Le reti di Rizzuto, Ortolini e Scarpino nella prima frazione di gioco permettono poi ai Lametini di gestire i secondi quarantacinque minuti senza troppi problemi.

Al 15’ punizione da posizione defilata di Leta, a lato. Segue al 20’ una insidiosa punizione di Foderaro dal limite, Costa devia in angolo. Al 21’ Foderaro al centro dell’area, la difesa ospite non riesce ad uscire, palla a Rizzuto che trova la deviazione vincente (1-0). Al 24’ rasoterra di Ortolini che sfiora il palo alla destra del portiere ospite, mentre dal 27’ serie di batti e ribatti in area biancoverde, la palla arriva a Lombardi che tenta la conclusione a rete, Colosimo blocca a terra.

Al 32’ Scarpino in area per Ortolini che con un perfetto pallonetto supera il portiere ospite (2-0). Al 35’ tiro da fuori area di Foderaro, blocca Costa. Infine al 42’ discesa di Ortolini che tiene palla, serve Foderaro che la mette al centro, sotto porta Scarpino realizza la rete del definitivo 3 a 0.

Durante il secondo tempo da segnalare il contropiede Vigor, Gallo M. scende sulla fascia e dal limite tenta di superare con un pallonetto Costa, di poco a lato. Al 13’ Lombardi dal limite, di poco fuori. Attorno al 26’ ci prova ancora Lombardi, palla a lato, mentre al 31’ Giudice da dentro l’area, la conclusione dell’attaccante biancoverde si stampa sulla traversa. Ultima azione al 43’ con Calidonna in area riesce a superare due avversari ma conclude addosso al portiere ospite che riesce a deviare in angolo.

TABELLINO

Vigor 1919: Colosimo, Gallo M., Cittadino, Sisca, Gallo C., Rizzuto, Foderaro, Calidonna, Scarpino, Leta, Ortolini. A disposizione: Gibin, Buccinnà. Allenatore: Perrone.

Chiaravalle Calcio: Costa, Cepi , De Giorgio, Riey, Condito, Mamo, Rauti, Lombardi, Stellaci, Moio, Maida. A disposizione: Donato, Procopio. Allenatore: Sgrò.

Arbitro: Romeo di Catanzaro.

Ammoniti: De Giorgio, Gallo C., Gallo M.