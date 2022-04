Esterni: suggerimenti per una illuminazione efficace

Sono davvero tante le tipologie di illuminazione per esterno che il mercato odierno mette a disposizione: come fare, allora, per prendere la decisione giusta? È bene tenere conto del fatto che l’emissione della luce viene modificata sia dalla tipologia di lampadina che dalla forma della lampada a cui si ricorre: due aspetti che contribuiscono anche a definire la funzione del dispositivo illuminante. Nel caso in cui si abbia bisogno di una luce diffusa, per esempio, il consiglio è di optare per delle applique ascendenti, o anche per delle sospensioni o dei lampioni con un diffusore molto aperto, in modo che possa essere lasciata passare una grande quantità di luce. La luce diffusa è omogenea e illumina in maniera uniforme qualunque tipo di ambiente, che si tratti di una scalinata, di un terrazzo o di un patio. Nel caso in cui si abbia la necessità di una luce più omogenea e intensa, il suggerimento è di puntare su un apparecchio che lasci il diffusore scoperto.

La luce direzionale diretta e i proiettori

I proiettori permettono di ottenere una luce direzionale diretta, grazie a cui può essere proiettato un fascio luminoso concentrato che mette in risalto dei particolari o genera speciali giochi di ombre e luci. Esistono anche dei modelli caratterizzati da una struttura grazie a cui la luce può essere orientata dove si vuole. Oltre ai proiettori, per beneficiare degli effetti di una luce direzionale diretta si può ricorrere anche alle sospensioni, ai faretti da incasso o alle applique discendenti: in quest’ultimo caso è indispensabile che i diffusori siano realizzati con materiali particolarmente coprenti, in modo che la luce venga lasciata passare verso il basso. La plastica e il metallo sono perfetti da questo punto di vista.

Luci di atmosfera, e non solo

Le lampade da esterno ideali per creare delle luci di atmosfera sono le lampade solari. A questo scopo, comunque, si possono utilizzare anche i lampioncini decorativi e, soprattutto, le strisce led colorate, che hanno come scopo più importante quello di dare vita a una piacevole atmosfera negli ambienti esterni. Ci sono, poi, delle applique moderne e dei faretti segnapassi che producono effetti di luce e ombra proiettando la luce verso il basso o verso l’alto: si tratta di dispositivi che vengono utilizzati di frequente nei corridoi, negli ingressi o sulle scale, vale a dire zone di passaggio.

Quali materiali vengono usati

I materiali delle lampade da esterno non servono solo a definire la resa estetica, ma devono anche essere in grado di durare a lungo nel tempo, possibilmente con una manutenzione minima. La soluzione meno costosa è rappresentata senza dubbio dalla plastica. Tuttavia, c’è una precauzione da adottare in tal senso, in quanto con il passare del tempo il colore bianco rischia di ingiallire nel caso in cui venga esposto alla luce del sole diretta. Il cemento, invece, è un materiale resistente che in più ha il pregio di poter essere verniciato come la facciata di un’abitazione. Chi vive al mare dovrebbe puntare su lampade realizzate in acciaio galvanizzato, un materiale che resiste senza problemi alla corrosione marina e, più in generale, ai climi più estremi. Particolarmente resistenti alla luce del sole e al forte vento sono i metalli e in particolare il ferro. Tuttavia servono delle specifiche precauzioni, in quanto il ferro a contatto con l’umidità si può ossidare e arrugginire: questo è il motivo per il quale deve essere trattato, almeno una volta ogni 3 o 4 anni, con degli smalti per il metallo anti-ruggine. Infine, in questa rassegna vale la pena di citare l’alluminio, il pvc e l’acciaio inox, materiali che hanno in comune la capacità di resistere alla corrosione causata dalla salsedine.

Il led

Parecchie lampade da esterno sono caratterizzate da un led integrato o hanno una lampadina inclusa. Qualora invece la lampadina non sia compresa, si può scegliere quella che si vuole, fermo restando che occorre controllare la potenza massima supportata e il tipo di attacco: due informazioni che sono indicate sulla confezione. In ogni caso, le lampadine led hanno la capacità di produrre molta energia e, in confronto con le lampadine a incandescenza di una volta, assicurano fino al 90% di risparmio energetico.

