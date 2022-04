Covid. In Calabria 2.362 nuovi positivi e 5 morti in 24 ore

Nelle ultime 24 ore casi Covid-19 in leggera discesa e meno vittime. Il bollettino di oggi infatti certifica 2.362 nuovi positivi (ieri erano 2.479) e 5 morti, di cui 2 a Cosenza e tre tra le province di Catanzaro, Reggio e Vibo.

Il territorio che registra più casi è il Cosentino con i suoi 860 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+660), Catanzaro (+563), Vibo Valentia (+179), Crotone (+88). Dati emersi dai 10.148 test effettuati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 345.115, mentre i decessi totali sono stati 2.465. I guariti di oggi sono 2.281 per un totale di 256.757 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 85.893 (+76).

Aumenta di un’unità il numero di posti letto occupati nei reparti ordinari, dove si trovano 283 pazienti; mentre in terapia intensiva si trovano 17 pazienti e non si registrano nuovi ricoveri. In isolamento domiciliare sono in 85.593 (+75).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 133.053 (+660) mentre i casi attivi sono 9.957. Di questi: 9.860 in isolamento, 93 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 122.354 i guariti e 742 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 49.993 (+563), mentre i casi attivi sono 7.502. Di questi, 7.407 in isolamento, 87 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 42.216 i guariti e 275 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 86.951 (+860), mentre i casi attivi sono 45.679. Di questi, 45.598 sono in isolamento, 76 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 40.223 guariti e 1.049 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica che “nel setting fuori regione si registrano 12 nuovi casi a domicilio”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 35.166 (+88), mentre gli attivi sono 3.787, di cui 3.773 in isolamento domiciliare e 14 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 31.163 i guariti e 216 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 37.583 (+179) e gli attivi sono 18.313. Di questi: 18.300 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 19.100 guariti e 170 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 12 positivi. Il totale dei casi è di 2.369 casi. Gli attuali positivi sono 655 (+8), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.701 (+4) e i decessi 13.