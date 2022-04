Crotone punta ad una presenza universitaria qualificata: Voce incontra pro rettore Unical

A Crotone si gettano le basi per una stretta collaborazione con l’Unical con la visione di avere una presenza universitaria qualificata nella città.

Con questo intento il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore Gianni Pitingolo e l’assessore Rachele Via hanno avuto ieri mattina un incontro presso l’Unical con il pro rettore con delega alla didattica Francesco Scarcello, con Francesco Valentini del senato accademico e con Maurizo Muzzupappa delegato al trasferimento tecnologico.

Un incontro – secondo quanto si apprende dall’Ente - foriero di importanti prospettive nel breve e medio termine a cominciare dalla istituzione di due tavoli tematici permanenti di discussione: uno dedicato all’ambiente e sostenibilità e l’altro su cultura, archeologica e matematica.

Tavoli che sono finalizzati alla possibilità di prevedere master da tenersi direttamente in città proprio su queste materie che, tra l’altro, interessano da vicino i giovani non solo per l’alta professionalità da acquisire ma anche per la possibilità di proseguire professionalmente, a livello lavorativo, il percorso.

Già nel mese di maggio sono previsti ulteriori incontri operativi al riguardo.

A tale riguardo, Don Pasquale Aceto, che rappresentava l’Arcidiocesi, collegato in video conferenza, ha dato disponibilità a sostenere, anche dal punto di vista logistico, l’iniziativa.

Nel breve termine, come detto, le parti hanno già ipotizzato un primo corso di formazione sul microcredito da tenersi a Crotone.