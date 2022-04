Tappa a Diamante del Giro d’Italia, arriva l’annullo filatelico speciale

Annullo filatelico speciale per la settimana tappa del Giro d’Italia. In occasione della tappa Diamante-Potenza l’associazione Sanità è Vita con il patrocinio del Comune di Diamante e in collaborazione con l’istituto scolastico comprensivo di Diamante e Poste Italiane spa ha voluto celebrare l’evento sportivo un annullo filatelico speciale.

L’annullo riproduce le immagini della torre del semaforo e del peperoncino, simboli di Diamante, di un ciclista e un cuore tra le mani-logo dell’associazione Sanità è Vita onlus.

Il Bollo verrà apposto sulle cartoline affrancate e validate da ufficiali delle Poste Italiane presso la postazione mobile che sarà in Zona Lungomare Ludovico Fabiani, dalle 8 alle 14, ed entreranno a far parte del circuito del collezionismo e contemporaneamente contribuiranno a ricordare l’evento in modo “unico”.

Verrà data la possibilità a chiunque lo voglia, di acquistare le cartoline realizzate con i disegni degli alunni dell’istituto comprensivo di Diamante il cui ricavato contribuirà in parte a finanziare l’attività di screening per la Prevenzione dei tumori del seno che l’associazione Sanità è Vita svolge nel territorio.