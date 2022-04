Cetraro, si ribalta motozappa. Morto 71enne

Stava lavorando nella sua proprietà con una motozappa quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e l’uomo, un 71enne di Cetraro, è morto stritolato dal rimorchio.

È successo ieri sera intorno alle 21.30 nel terreno dell’uomo in via Lungo Aron. Immediati i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Pino Nepita.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente.