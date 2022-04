Gru si schianta al suolo a Crotone, sfiorata la tragedia: indaga la Polizia

Foto: Comitato di quartiere Tufolo Farina

Gli agenti polizia scientifica della Questura di Crotone hanno avviato delle mirate indagini per far chiarezza sulla tragedia sfiorata stamani in Via Unione Europea a Crotone, dove una grossa gru, alta circa 12 metri, si è schiantata al suolo.

La grande struttura metallica, piazzata in un cantiere aperto da anni per la costruzione di un edificio, crollando ha sfiorato un palazzo e poi si abbattuta su una vettura, una Fiat Panda, che è stata completamente schiacciata.

Colpita anche un'altra auto, una Lancia Y, che è stata ribaltata ed è finita su una cabina elettrica. Solo per un caso fortuito non si registrano vittime e feriti.

Tanta la paura per gli abitanti del posto, che hanno avvertito un grosso boato, e per alcuni negozianti del posto che hanno assistito al crollo del grande "mostro" d’acciaio.