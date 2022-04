Crotone. Gettate le basi per l’istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile

L’amministrazione Comunale di Crotone ha gettato le basi per l’istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio di Crotone.

Su proposta dell’assessore alla Transizione Ecologica Maria Bruni, la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per la costituzione di questo innovativo strumento che si ispira alla Direttiva UE sulle energie rinnovabili.

Un soggetto giuridico fondato sulla partecipazione aperta e volontaria il cui scopo prioritario è il raggiungimento di benefici ambientali, economici e sociali per la comunità.

Come spiega l’assessore Bruni, “Crotone è ubicato in un territorio particolarmente vocato alla produzione di energie rinnovabili tra cui energia solare, fonte inesauribile e pulita che non comporta emissione di né di C02 ne di polveri sottili.

Tra l’altro – aggiunge - il Comune è dotato di impianti fotovoltaici su diversi immobili di proprietà comunale ed è intenzione dell’Ente efficientare e potenziare la dotazione di impianti per la produzione di energia solare.”

La istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile – si legge in una nota dell’Ente - è finalizzata a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell’energia per la riduzione della povertà energetica e sociale, con finalità sociali.

La creazione di una Comunità Energetica inoltre consentirà di integrare progressivamente nuovi impianti di produzione per ampliare l’offerta e la rete della stessa comunità che avrà come scopo la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la diffusione di fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l’autosufficienza energetica.