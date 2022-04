Covid. Nessuna tregua in Calabria: altri 11 morti e 2.479 nuovi positivi

Vittime e contagi da Coronavirus non tendendo a diminuire in Calabria. Lo conferma il bollettino regionale di oggi dove si contano altri 11 morti (6 nel Cosentino, 3 nel Reggino e 2 nel Catanzarese) e 2.479 nuovi positivi (ieri erano 2.308 ), che sono stati scoperti da un totale di tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+835), seguita da Reggio Calabria (+649), Catanzaro (+573), Crotone (+227) e Vibo Valentia (+182), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+13). Aumentano così gli attualmente positivi (+977) e sono in tutto 85.817 i contagiati in regione.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, risulta che nei reparti Covid si trovano 282 pazienti e oggi le dimissioni (-15) superano i ricoveri (+5). In terapia intensiva si trovano invece 17 pazienti e qui si registra un ricovero e una dimissione. Gli isolati a domicilio sono invece 85.518 (+987).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 132.393 (+649) mentre i casi attivi sono 10.856. Di questi: 10.765 in isolamento, 87 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 120.796 i guariti e 741 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 49.430 (+573), mentre i casi attivi sono 7.372. Di questi, 7.281 in isolamento, 83 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 41.784 i guariti e 274 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 86.091 (+835), mentre i casi attivi sono 44.880. Di questi, 44.791 sono in isolamento, 84 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 40.164 guariti e 1.047 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica che “nel setting fuori regione si registrano 13 nuovi casi a domicilio”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 35.078 (+227), mentre gli attivi sono 3.738, di cui 3.723 in isolamento domiciliare e 15 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 31.124 i guariti e 216 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 37.404 (+182) e gli attivi sono 18.324. Di questi: 18.311 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 18.911 guariti e 169 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 13 positivi. Il totale dei casi è di 2.357 casi. Gli attuali positivi sono 647 (+12), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.697 (+1) e i decessi 13.