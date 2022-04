Controlli di Pasqua nel catanzarese: sequestrati oltre 145 chili di droga

Una vasta operazione di controllo del territorio è stata svolta dai Carabinieri della compagnia di Soverato nel corso del fine settimana di Pasqua, ed ha portato ad innumerevoli controlli e sequestri. Identificate 685 persone e controllati 422 veicoli: in 32 sono finiti agli arresti domiciliari, eseguite 6 perquisizioni e controllate 20 attività commerciali.

In particolare, nel corso dell'attività di controllo i militari del Nor hanno rinvenuto nelle disponibilità di un ventenne circa 1,5 grammi di hashish nascosti negli slip, assieme a 645 grammi di marijuana occultati in un doppio fondo del sedile passeggero.

Scoperta che ha portato ad ulteriori controlli, sfociati in una perquisizione domiciliare: proprio in un fabbricato nelle disponibilità del giovane e di un suo amico, ventunenne, sono stati scoperti ben 143 chili di marijuana assieme a 2,8 chili di polvere di hashish, assieme ad una pressa meccanica e vario materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sequestato ed i due giovanissimi sono stati arrestati.

A Montepaone un venticinquenne del posto è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana, mentre a Soverato un diciassettenne è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish.

Entrambi sono stati segnalati in qualità di assuntori. A Satriano invece un ventiquattrenne è risultato positivio all'alcool test, e sanzionato con sospensione della patente.

Infine, a Montauro i militari di Chiaravalle Centrale hanno dato esecuzione ad un divieto di avvicinamento a carico di quarantacinquenne del posto, indagato per atti persecutori.