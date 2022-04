Forte vento mette a dura prova il Porto di Gioia: diversi interventi della Guardia Costiera

Raffiche di vento che hanno superato i 60 nodi hanno messo a dura prova la tenuta delle navi ormeggiate nel Porto di Gioia Tauro, in particolar modo quelle più grandi.

Il vento, che ha flagellato il litorale e l'intera piana, ha costretto ad una sospensione delle attività di imbarco e di sbarco presso i terminal, provocando concreti rischi per la sicurezza per le undici grandi navi lì ormeggiate.

Fondamentale l'intervento della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera di Gioia Tauro, giunti assieme al Nucleo Nostromi ed all'Autorità Marittima.

Disposto il rinforzo di tutti i cavi di ormeggio, in particolare per la più grande portacontainer - da 110 mila tonnellate e 54 metri di altezza - assieme a due rimorchiatori per impedire l'allontanamento del grande mercantile dalla banchina.

Le imbarcazioni sono così state messe in sicurezza, senza alcun danno e scongiurando ogni potenziale rischio per l'equipaggio e per gli operatori portuali.