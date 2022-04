In auto con 21 chili di cocaina: arrestato “corriere” calabrese

Un quarantanovenne calabrese, incensurato, è stato arrestato nei giorni scorsi ad Arezzo al termine di un semplice controllo stradale: a bordo della sua auto infatti sono stati rinvenuti poco più di 21 chili di cocaina divisi in panetti, appositamente occultati nel veicolo.

A scoprire l'ingente quantitativo di droga gli agenti della Polizia Stradale, impegnati in un controllo di routine nei pressi di Battifolle. A tradire l'uomo il nervosismo evidente, che ha portato alla perquisizione. La sostanza è stata sequestrata mentre l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato.