Nascondeva in casa vari stupefacenti: arrestato 22enne a Cosenza

Un giovanissimo è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri a Cosenza, in quanto trovato in possesso di circa 120 grammi di varie sostanze stupefacenti. Finisce così nei guai un ventiduenne del posto, arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato prima perquisito, e dopo un riscontro positivo il controllo è stato esteso presso la sua abitazione. Li i militari hanno rinvenuto varie quantità di marijuana, hashish e cocaina, già confezionate in dosi, assieme a due bilancini di precisione. Rinvenimenti che lasciano ipotizzare anche l'attività illecita di spaccio.

Al termine del controllo il giovane è stato tratto in arresto a posto ai domiciliari, in attesa di giudizio per direttissima.