Promozione della Salute, a Maggio le iniziative del Sips Calabria

Per tutto il mese di maggio la Società Italiana di Promozione della salute Delegazione Calabria avvierà a Lamezia Terme, in sinergia con associazioni del territorio, una serie di azioni e buone pratiche tese a costruire un’infrastruttura sociale ed economica che protegga e promuova la salute sul territorio.

Sulla scia del manifesto Partecipiamo in salute con il progetto Lamezia in Salute, la Sips si pone l’obiettivo di lavorare in maniera interdisciplinare e integrata guidando i cittadini verso il miglioramento della qualità della vita.

"Adottare politiche e programmi di prevenzione e promozione della salute è indispensabile per affrontare le persistenti e crescenti iniquità del settore presenti nella nostra società, inaccettabili in termini di diritti umani e giustizia sociale" spiega Giuseppe Furgiuele, Presidente Regionale nonché componente del direttivo nazionale della Sips.

"Il raggiungimento dell’obiettivo presuppone il coinvolgimento di tutti gli stakeholder operanti sul territorio che sono invitati ad aderire al manifesto programmatico Lamezia in Salute, in modo da creare una vera e propria alleanza allo scopo di strutturare insieme una programmazione condivisa per far diventare Lamezia una città Sana".