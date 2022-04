Santa Caterina dello Jonio diventa cittadina pet friendly

Tramite apposita delibera comunale, il borgo di Santa Caterina dello Jonio diventa una cittadina "pet friendly". Questo l'obiettivo definito nella delibera presentata lo scorso 7 aprile ed approvata dall'amministrazione, al fine di garantire tutta una serie di servizi dedicati ai turisti a quattro zampe che decideranno di trascorrere delle vacanze nella cittadina.

Non si tratta di servizi estivi: questi infatti saranno attivi tutto l'anno, a sostegno di quei turisti che viaggiano insieme ai loro inseparabili compagni animali. L'idea, fortemente sostenuta dagli assessori Carnovale e Carioti, ha trovato l'approvazione anche degli operatori turistici.

Tra i servizi messi a disposizione sarà possibile usufruire di una nutrizionista online, veterinari, cliniche, petsitter, postazioni di tolettatura e di un'area di sgambamento appositamente allestita nell'area della marina. Previsto inoltre un servizio di trasporto.

Predisposto inoltre un progetto che coinvolge anche le strutture ricettive, in modo da poter offrire sia possibilità di alloggio che punti ristoro che permettano l'ingresso degli animali. Diversi i B&B e gli agriturismi che hanno aderito all'iniziativa, e che offriranno appositi materassini, ciotole e cibo. L'iniziativa continuerà ad arricchirsi di offerte dedicate ai nostri amici a quattro zampe, come l'ombrellone di cortesia già messo a disposizione da un lido balneare ed il "Bau-Menù" creato in un bistrot.

L'attività dell'amministrazione non è comunque dedicata solo all'aspetto ricreativo, ma anche al contrasto dell'abbandono estivo. Previsto infatto un apposito convegno, che si svolgerà il 21 ed il 22 maggio prossimi, durante il quale si approfondirà anche questa nuova forma di turismo.