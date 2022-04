Crotone, prende forma il circolo di Noi con l’Italia

"Noi con l’Italia vuole essere un partito moderato liberale, riformista, ma soprattutto semplice come una grande famiglia che pone al centro la dignità e la credibilità di una persona, pensare al bene comune e lavorare sulle capacità di ognuno". Così il coordinatore provinciale Oreste Gualtieri, che nella giornata di ieri ha preso parte ad un incontro nella città di Crotone assieme al coordinatore cittadino, Pisano Pagliaroli.

"Ho espresso subito la mia disponibilità" prosegue Gualtieri, che annuncia: "stiamo nominando una serie di coordinatori cittadini in tutta la provincia". "Sono un imprenditore, ma non sono un manager perché voglio raggiungere gli obiettivi pur mantenendo il contatto con le persone. Noi con l’Italia ha voglia di trasformare le diversità in competitività e dare importanza al fattore umano".

Al tavolo ha preso parte anche l'ex assessore al bilancio Benedetto Proto, che ha aderito al progetto politico in quanto "ci sono i presupposti per creare qualcosa di nuovo e di buono che possa portare frutti alla comunità, ossia un benessere diffuso". "È assolutamente necessario creare una classe dirigente preparata, nuova che non deve essere l’unica prerogativa, ma deve essere formata. L’esperienza, si sa, è rilevante in ogni ambito" afferma l'ex assessore. "Creare una classe nuova è un aspetto fondamentale oltre che stimolante".

"A me tocca parlare degli argomenti locali" afferma invece il coordinatore cittadino, Pagliaroli. "Crotone deve rinascere dai giovani, per farlo dobbiamo allontanare la politica sterile e populista. Abbiamo la grinta e il potenziale per riprenderci la città. Siamo un piccolo partito, ma se crediamo nel progetto della rinascita della città possiamo diventare il primo partito di Crotone. Ne abbiamo il potenziale. Il nostro deve essere un gioco di squadra".

Il partito infatti si è dotato di un responsabile della comunicazione per i giovani, Claudia Brugnano, che ricorda come "il nostro è un impegno che viene da lontano, tutti lo siamo nel sociale, ma da quando siamo stati coinvolti da Noi con l’Italia ci sentiamo più partecipi e di conseguenza più attivi. Vogliamo dare seguito alle nostre idee. Ci incontriamo con cadenza settimanale ma sfruttiamo al meglio le chat di gruppo per essere in continuo contatto. Siamo radicati sul territorio e il riscontro di quello che facciamo lo abbiamo sui social con tante persone che ci seguono".

A prendere la parola, infine, è stato il vice-coordinatore cittadino, Giuseppe Pucci: "L’entusiasmo crea le prospettive per andare avanti. Si deve prendere il meglio della vecchia politica quanto di buono è stato fatto. Non si deve cambiare per forza solo per farlo e senza avere una prospettiva".