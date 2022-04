Forte vento fa cadere un albero: chiusa al transito la Statale 184

Disagi alla circolazione lungo la Strada Statale 184 "delle Gambarie", dove nel tardo pomeriggio di oggi un albero, sferzato dal forte vento, si è abbattuto lungo la carreggiata. L'insolito incidente è avvenuto nell'area che attraversa il comune di Santo Stefano in Aspromonte, al chilometro 23,100.

Fortunatamente l'arbusto non ha colpito alcun veicolo in transito in quel momento, schiantandosi con tutto il suo peso sull'asfalto. Sul posto sono rapidamente giunte delle squadre dell'Anas, ora al lavoro per ripristinare la viabilità e la sicurezza sul tratto stradale.