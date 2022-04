Covid, tornano a scendere i contagi (+2.308) ma non i decessi (+8)

Tornano a scendere i casi di coronavirus in Calabria. Nei giorni scorsi si era assistito ad un insolito calo dovuto alle festività pasquali, che ha fatto poi schizzare i contagi nella giornata di ieri. Oggi a situazione appare in miglioramento, con 2.308 nuovi casi accertati a fronte di 2.034 guariti. Rimangono però ancora alti i decessi, con 8 vittime nelle ultime 24 ore.



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+753), seguita da Reggio Calabria (+624), Catanzaro (+483), Crotone (+281) e Vibo Valentia (+154), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+13). Processati 2 milioni e 864.566 tamponi (+10.239) da inizio pandemia, con un tasso di positività stabile al 22,54%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 85.256 (+753), mentre i casi attivi sono 44.133. Di questi, 44.038 sono in isolamento, 90 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 40.082 guariti e 1.041 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 131.744 (+624), mentre i casiattivi sono 10.867. Di questi: 10.769 in isolamento, 93 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 120.139 i guariti e 738 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 48.857 (+483), mentre i casi attivi sono 7.204. Di questi, 7.116 in isolamento, 81 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 41.381 i guariti e 272 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 34.851 (+281) mentre gli attivi sono 3.606, di cui 3.594 in isolamento domiciliare e 12 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 31.029 i guariti e 216 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 37.222 (+154) mentre gli attivi sono 18.395. Di questi: 18.379 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 18.658 i guariti e 169 i deceduti.