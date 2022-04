Frequenze tv: domani 26 Comuni della Calabria passano al digitale terreste

Altri 26 comuni calabresi passano al digitale terrestre. Domani, venerdì 22 aprile, in altri territori dunque parte la rivoluzione della tv digitale.

Per continuare a vedere l’intera offerta tv - nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente - si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi. La programmazione regionale della Calabria sarà comunque sempre visibile sul canale 821.

I Comuni che saranno coinvolti domani alle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono: Argusto; Bivongi; Brognaturo; Camini; Cardinale; Caulonia; Cenadi; Centrache; Chiaravalle Centrale; Fabrizia; Gagliato; Guardavalle; Monasterace; Mongiana; Nardodipace; Olivadi; Pazzano; Petrizzi; Placanica; San Vito sullo Ionio; Serra San Bruno; Simbario; Spadola; Stignano; Stilo; Torre di Ruggiero.