Call center Ita, Bruno Bossio (Pd): "Grave assenza a tavolo ministeriale, chiesta audizione”

Audizione urgente con i vertici Ita in commissione Trasporti alla Camera. È quanto annuncia la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, alla luce della mancata partecipazione del management di Ita alla riunione convocata al ministero del Lavoro per trovare una soluzione alla vertenza che riguarda centinaia di addetti ai servizi call center di Rende e Palermo, da ricollocare per via della "clausola sociale".

"E' gravissimo che Ita Airways abbia disertato il tavolo ministeriale sulla vertenza dei lavoratori di Palermo e Rende addetti ai servizi call center e che oggi rischiano il licenziamento per un atteggiamento della compagnia aerea non solo opaco e offensivo verso un bacino di oltre 500 persone, ma contrario ai doveri che una partecipata dello Stato ha verso il Governo e il Parlamento tutto”, afferma Bruno Bossio che annuncia la richiesta di audizione.

E non solo, perché la parlamentare afferma che “saranno messe in atto tutte le azioni possibili per difendere il diritto al lavoro di queste persone, risucchiate in torbide manovre aziendali e vicende societarie contrarie a ogni norma di trasparenza e di leali relazioni sindacali. Sottrarsi al confronto con le istituzioni e rifiutare la doverosa ricerca di soluzioni per una vertenza così delicata è un pessimo segnale che non lasceremo cadere del vuoto e che ci spinge su una linea di maggiore rigore verso un'azienda che ha sempre avuto tanto in termini di impegno e risorse dalle istituzioni e ora ha il dovere giuridico e morale di rispettare gli impegni presi".