Protesta a Corigliano, in sei sul tetto dell’ospedale

È protesta per gli addetti alla mensa dell’ospedale di Corigliano. Sei persone sono salite sul tetto della struttura sanitaria.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano.

A supporto è arrivata una squadra del locale distaccamento con un automezzo con telo gonfiabile dal comando di Catanzaro.

All’origine della protesta c’è il mancato pagamento degli stipendi e la richiesta del mantenimento degli impegni assunti per il loro futuro lavorativo.

A marzo l’Asp di Cosenza ha terminato il rapporto di lavoro con la società Siarc. L’Azienda sanitaria ha poi assegnato provvisoriamente il servizio a un’impresa di Montalto che, se da una parte ha avviato le procedure per i pagamenti pregressi, dall’altra non ha fornito alcuna garanzia circa la presa in carico dei lavoratori.

(ultimo aggiornamento 9:43)