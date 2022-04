Sfreccia in moto sul lungomare di Crotone, poi offende e prende a calci i poliziotti: arrestato

Sfrecciava sul lungomare a bordo di una moto mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. È così che un uomo è stato arrestato a Crotone dagli agenti delle volanti.

Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica di Pasqua, quando una pattuglia è intervenuta dopo aver ricevuto diverse segnalazioni su una persona che a bordo di un motociclo viaggiava a velocità sostenuta proprio sul lungomare.

La volante, arrivata sul posto, ha individuato l’uomo che, in evidente stato di ebrezza, ha prima cercato di eludere il controllo scappando e poi, una volta raggiunto dai poliziotti, si è mostrato poco collaborativo e restio a sottoporsi alle verifiche.

L’arrestato, infatti, si è rifiutato di fornire le sue generalità e, successivamente, ha anche offeso e aggredito gli agenti con spintoni, calci e pugni provocando delle lesioni ai due operatori che cercavano di contenerlo.

Grazie all’arrivo degli altre pattuglie, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con l’accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali; lo stesso è stato anche denunciato per porto abusivo di armi, in quanto trovato in possesso di un coltello, e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti volti a valutare lo stato di alterazione psicofisica.

All’esito del giudizio per direttissima l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia.