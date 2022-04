Calcio, vittoria in casa per la Vigor 1919 dopo sospensione per invasione di campo

Nel recupero della sesta giornata porta a casa un’altra importantissima vittoria la Vigor 1919. Anche questa volta è nel secondo tempo che gli uomini di Mister Perrone conquistano i tre punti grazie alle reti di Foderaro su rigore e di Ortolini, battendo una delle migliori squadre viste al D’Ippolito.

Nella prima frazione di gioco la decisione di sospendere l’incontro da parte dell’arbitro, per un’invasione solitaria di un sostenitore, ha rischiato, infatti, di porre fine a una bella gara, giocata dalle due squadre a viso aperto e con il massimo rispetto.

Il primo tempo si apre con una disattenzione della retroguardia biancoverde, tanto che Iriebisaro riesce a raggiungere l’area e trovarsi da solo davanti a Colosimo. Tuttavia il tiro è alto.

Al 16’ Marino da posizione defilata conclude a lato e subito dopo Scarpino stoppa il pallone in area, passa a Foderato che da buona posizione spedisce troppo in alto. Dopo qualche minuto Ortolini prova a tirare, ma si tratta di un rasoterra troppo debole.

Al 27’ si assiste alla conclusione centrale di Riitano, ma Colosimo blocca. Al i padroni di casa protestano per un rigore non dato su Ortolini. E si assiste allo stop della partita per 42 minuti a causa di un’invasione di campo di un sostenitore.

Subito dopo Foderaro prova a tirare da fuori area, ma la palla è poco sopra lo specchio della porta. Si conclude dunque il primo tempo con i biancoverdi in bella forma che intendono conquistare punti importanti.

Il secondo tempo si apre con una punizione di Leta che impegna il portiere. L’estremo difensore butta in angolo con una deviazione con i pugni. Al 6 minuto un tiro della Città di Guardavalle buca la difesa della Vigor 1919, la sfera arriva a Demasi e sulla sua conclusione Colosimo compie un miracolo.

Al 14’ su cross di Foderaro, Fraietta colpisce di mano. L’arbitro assegna il calcio di rigore e sul dischetto si presenta lo stesso Foderato che la mette all’angolo dove Scutieri non può arrivare. La Vigor passa dunque in vantaggio.

Al 30’ Giudice ruba palla in area, serve a Leta che appoggia per Sisca che spedisce in alto. Subito dopo Leta lancia a Ortolini che si invola sulla fascia, entra in area e con un perfetto rasoterra batte Scutieri. La Vigor segna il secondo goal. Subito dopo Foderaro da fuori area tenta il colpaccio, ma tira troppo in alto.

TABELLINO

Vigor 1919: Colosimo, Gallo M. (2001), Cittadino (2000), Calomino, Gallo C., Rizzuto, Foderato, Calidonna (25’st Sisca), Scarpino (25’st Giudice (2001), Leta (39’st Bubba). Ortolini (48’st Scardamaglia (2001). A disp Vecchio (2000), Gibin (2002), Primerano (2000), Perri, Buccinnà. All. Perrone.

Città di Guardavalle: Scuteri (2000), Fraietta G (2003) ( 42’st Chiera G. (2004), Fraietta A., Tedesco, Chiera L, Calabrese, Demasi (2002) (19’st Romeo), Guido (36’st Messineo), Iriebisaro, Riitano (14’st Primerano), Marino (2002). A disp Coniglio (2002), Salerno, Amato. All. Furfaro.

Arbitro: Pinto di Taurianova.

Reti: 14’st Foderaro su rig., 33’st Ortolini.