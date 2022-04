Controlli di Pasqua a Taurianova: un arresto e cinque denunce

Un arresto e sei denunce nella piana di Gioia Tauro dove i carabinieri di Taurianova hanno effettuato controlli nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Nel corso di appositi controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno arrestato un 31enne di Cinquefrondi per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo per evitare il controllo con l’etilometro, ha spintonato i militari che lo hanno fermato. Il gip di Palmi ha convalidato l’arresto.

A Varapodio, un 25enne del posto è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, per aver rivolto gravi insulti ai carabinieri intenti a controllarlo.

I militari hanno denunciato cinque persone per guida in stato di ebrezza. A seguito dell’alcol test, è risultato che i cinque avessero assunto alcolici in misura superiore a quella prevista dal codice della strada. I militari hanno segnalato le persone alla Procura di Palmi e hanno ritirato la patente, con la contestuale decurtazione di 10 punti e il sequestro dell’auto.