Covid in Calabria, boom di contagi. In 24 ore 3.551 nuovi casi e 5 decessi

La frenata di contagi si arresta in Calabria dove nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 3.551. Dunque rispetto a ieri, quando il numero dei casi è stato 1.124 (QUI), oggi si assiste a un’impennata di positivi dovuta all’aumento dei tamponi processati, 4.353 di ieri a fronte dei 14.262 di oggi. Sono invece cinque i decessi, tre nel Cosentino, e uno nel Crotonese e nel Reggino.

Se nel Catanzarese i casi sono 1.055, nel Cosentino sono 991, nel Reggino 892, mentre sono 395 nel Crotonese e 192 nel Vibonese.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 337.966, mentre i decessi totali sono 2.441. I guariti di oggi sono 1.683, a fronte delle 250.951 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 84.574 (+1.863).

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 293 pazienti (-8), mentre in terapia intensiva sono 18. In isolamento domiciliare sono in tutto 84.263 (+1.871).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 892 a fronte di un totale di 131.120. Attualmente i casi attivi sono 11.227, di cui 94 in reparto (-3); 5 in terapia intensiva; 11.128 in isolamento domiciliare (+892). I casi chiusi sono 119.893, di cui 119.156 guariti (+2); 737 decessi (+1).

Nel Cosentino che oggi registra 991 nuovi casi su un totale di 84.503. I casi attivi sono 43.430, di cui 90 in reparto (-2); 5 in terapia intensiva (-1); 43.335 in isolamento domiciliare (+864). I casi chiusi sono 41.073, di cui 40.036 guariti (+127); 1.037 decessi (+3). L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 23 nuovi casi a domicilio.

Nel Catanzarese da febbraio 2020 si sono ammalati in 48.374, mentre oggi in 1.055. Attualmente i casi attivi sono 7.112, di cui 82 in reparto (-4); 8 in terapia intensiva (+1); 7.022 in isolamento domiciliare (-57). I casi chiusi sono 41.262, di cui 40.990 guariti (+1.115); 272 decessi. L'Asp di Catanzaro comunica che dei 1.058 positivi, 3 sono del setting fuori regione.

Nel Crotonese da inizio pandemia i casi totali sono stati 34.570, oggi sono 395. Attualmente i casi attivi sono 3.879, di cui 11 in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 3.868 in isolamento domiciliare (+106). I casi chiusi sono 30.691, di cui 30.475 guariti (+287); 216 decessi (+1).

Nel Vibonese il bollettino registra 37.068 casi totali e 192 quotidiani. Attualmente i casi attivi sono 18.302, di cui 16 in reparto; 0 in terapia intensiva; 18.286 in isolamento domiciliare (+42). I casi chiusi sono 18.766, di cui 18.600 guariti (+150); 166 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione, oggi i positivi sono 26, per un totale di 2.331. Gli attuali positivi sono 624 (+24), di cui 0 in reparto; 0 in terapia intensiva; 624 (+24) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.694 (+2); i decessi 13.