Aggressione Iemmello, due daspo a tifosi Foggia

Daspo per due tifosi foggiani dopo i disordini avvenuti nel corso della partita di Serie c del girone C tra Foggia e Catanzaro. Nel corso della partita disputata lo scorso 11 aprile, i tifosi hanno invaso il campo e hanno tentato di aggredire l'attaccante del Catanzaro Pietro Iemmello, ex calciatore del Foggia (LEGGI), mentre stava per tirare un calcio di rigore.

Gli agenti della Digos stanno tuttavia effettuando altri approfondimenti sui disordini avvenuti durante la partita.

Nel frattempo già il 12 aprile il giudice sportivo della Lega pro ha comminato una multa di 10mila euro alla squadra del Foggia e ha inflitto “"l'obbligo di disputare una gara casalinga con i settori destinati ai tifosi locali denominati curva nord e curva sud privi di spettatori e la gara casalinga successiva con il settore destinato ai tifosi locali denominato curva nord privo di spettatori".