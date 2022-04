Rassegna “Il Teatro Viva”. Al Comunale il one man show Gennaro Calabrese

Torna venerdì 22 aprile alle 20.30 la rassegna “Il teatro viva” che ha l’obiettivo di far rivivere il patrimonio materiale e immateriale del teatro in Calabria attraverso un format dedicato alle arti performative e ad una programmazione dall'ampio ventaglio di generi. La rassegna ospiterà al Teatro Comunale di Catanzaro Gennaro Calabrese, in "Un Calabrese su Marte" per la regia di Antonello Costa e la collaborazione autoriale di Gianluca Irti e Alen Palomba.

Si tratta del quarto appuntamento con la rassegna ideata dal direttore artistico del Teatro Comunale, l’attore e regista Francesco Passafaro, che va in scena dopo “Ora X: Inferno di Dante” di e con Matteo Belli, “Spartacu Strit Viu’”, della compagnia teatrale Teatro del Carro, con la regia di Luca Michienzi e l’attore Francesco Gallelli, ed infine “La storia di Maturina Fantesca, erede di Leonardo Da Vinci” della straordinaria Patrizia La Fonte che ha anche tenuto un importante workshop sui suoni del corpo con gli allievi e le allieve del TeatroLab – Due ore fuori dal mondo, il laboratorio teatrale dell’associazione “Teatro Incanto”.

Calabrese è one man show autentico e porta in scena uno spettacolo unico nel suo genere, con numeri originali e un ritmo veloce e incalzante. Un vortice di ilarità, un susseguirsi di colpi ad effetto che inchiodano e sbalordiscono il Pubblico. Più di un’ora di comicità, farcita di musica, monologhi e momenti di pura satira. Un artista a tutto tondo, che recita, balla e canta e che fa dell'imitazione un virtuoso strumento arricchito di battute, e sketch.

Durante lo spettacolo, Gennaro spazia, caratterizzando oltre 70 personaggi tra quelli più illustri del nostro paese, dallo spettacolo, alla politica, dallo sport alla musica, affrontando temi ed argomenti di attualità con pungente e leggera ironia. Non mancano gli omaggi ai grandi miti dello spettacolo, e riferimenti in chiave ironica alla propria Calabresità, in un repertorio sempre in continua evoluzione. Un divertimento garantito e un coinvolgimento del pubblico costante e partecipato.