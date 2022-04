Fiamme nella notte a Cassano, distrutti trattore e mille balle di fieno

Incendio in un'azienda agricola in località "Bruscate" a Cassano allo Ionio. La scorsa notte le fiamme hanno distrutto più di mille balle di fieno e paglia in un capannone e un piccolo trattore agricolo.

I carabinieri, che hanno avviato le indagini, stanno seguendo diverse piste e non escludono alcuna pista, anche se quella privilegiata è l’ipotesi dell’incendio doloso.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che sono riusciti a domare l'incendio solo dopo alcune ore.

Sulla vince si è espresso il sindaco di Cassano, Gianni Papasso che ha voluto esprimere “disappunto per quanto avvenuto”. Si è detto tuttavia “fiducioso che i Carabinieri intervenuti sul posto per constatare l’evento criminoso e la Magistratura inquirente faranno chiarezza sull’accaduto per assicurare alla giustizia gli autori di questo brutto atto criminoso. L’invito è rivolto anche alle vittime a collaborare, al fine di agevolare il lavoro degli organi inquirenti, forze dell’ordine e magistratura, a fare piena luce sul fatto di cronaca”.