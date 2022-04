Lega. Il neo commissario provinciale di Crotone incontra i militanti del territorio

Nicola Daniele con Matteo Salvini

Nicola Daniele, a pochi giorni dalla sua nomina a commissario provinciale della Lega di Crotone, ha incontrato militanti e simpatizzanti del territorio provinciale. L'incontro ha registrato la presenza del sub-commissario regionale della Lega Cataldo Calabretta e di Pina Scigliano, candidata con la Lega alle ultime elezioni regionali.

Si è trattato di una riunione pre-organizzativa e di una prima panoramica sulle scelte e i programmi da intraprendere - si legge in una nota - per il rafforzamento del partito e per il rilancio del territorio, un territorio che, giorno dopo giorno, assiste ad un esodo continuo di giovani e professionalità. Per rispondere all'esigenza di ripresa della nostra provincia, attraverso un modello di sviluppo concreto ed operativo, è necessario che il territorio non sia abbandonato a se stesso, quindi, deve essere munito di rappresentanze atte a dare le risposte che il territorio cerca da tempo e che non ha mai avuto.

Tale esigenza è emersa nel corso del confronto tra i presenti. Tra l'altro Daniele, nel ribadire la necessità dell'ascolto e del dialogo costante con il territorio , ha voluto ringraziare i militanti e sostenitori della Lega che sono l’anima del movimento e il cui apporto è quotidiano ed indispensabile.

Si è parlato inoltre della nuova campagna di tesseramento 2022, che dovrà essere l’occasione per accogliere le istanze del territorio e per i nostri sostenitori di sottoscrivere la nuova tessera, coinvolgendo tutti coloro che hanno voglia di sentirsi parte di un progetto comune.

I partecipanti hanno sottolineato l’esigenza di una riunione, con la massima urgenza, oltre il Segretario Regionale, con tutti i vertici regionali della Lega.