Crotone. Approvato piano per il fabbisogno: al via concorsi per 41 nuove assunzioni

La Giunta comunale pitagorica ha approvato il nuovo piano triennale per il fabbisogno che, per il 2022, prevede 41 nuove assunzioni, concorsi e mobilità come modalità di reclutamento.

“Il 2022 sarà l’anno dei concorsi pubblici: dopo un primo anno necessariamente dedicato ad incrementare il personale dell’ente attraverso le modalità più celeri possibili, il riavvio della macchina ci consente oggi di dedicarci alla più ordinaria delle modalità di reclutamento: saranno banditi concorsi per operai, per agenti di polizia locale, per istruttori tecnici ed amministrativi, per funzionari tecnici ed amministrativi, nonché il concorso per il reclutamento di un dirigente in materia ambientale. Previste anche selezioni per il reclutamento di un tirocinante tecnico e di un praticante avvocato.” Dichiara Sandro Cretella, vicesindaco e assessore alle risorse umane, nell’illustrare i contenuti del piano.

I nuovi reclutamenti – secondo quanto si legge in una nota dell’Ente - andranno ad aggiungersi ai 57 già effettuati. Fra gli altri, 2 dirigenti, 4 istruttori direttivi amministrativi, 1 istruttore direttivo di polizia locale, 3 istruttori direttivi tecnici, 1 istruttore direttivo informatico, 5 agenti di polizia locale, 6 istruttori amministrativi, 4 istruttori tecnici, 1 istruttore contabile, 2 esecutori amministrativi specializzati, 4 esecutori amministrativi, 5 operai.

L’ente inoltre precisa proseguono le misure di valorizzazione del personale interno e, anche quest’anno, uno dei dirigenti sarà reclutato a tempo determinato fra il personale interno dell’ente ed anche quest’anno saranno svolte selezioni per le progressioni verticali: 2 progressioni dalla categoria A alla categoria B, 5 progressioni da categoria B a categoria C, 9 progressioni da categoria C a categoria D.

In merito ai concorsi, Sandro Cretella, dichiara: “Affideremo la gestione dei concorsi pubblici in base alla più recente normativa ad una società altamente qualificata al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, nominando commissioni di alto profilo e di assoluta garanzia. Formeremo le nostre graduatorie -aggiunge - in modo da sfruttarle nelle successive annualità per i prossimi reclutamenti: avendo previsto concorsi praticamente per la totalità delle qualifiche professionali, lo scorrimento delle graduatorie che formeremo quest’anno è quindi destinato a diventare per i prossimi anni la modalità ordinaria di reclutamento del personale presso il Comune di Crotone. E’ l’occasione per i cittadini più meritevoli in cerca di occupazione: acquisire con buon piazzamento la qualifica di idoneo nelle graduatorie che verranno formate quest’anno, farà comunque guadagnare la chance di acquisire il posto negli anni successivi attraverso lo scorrimento, a prescindere dal numero di posti messi a concorso quest’anno.”

“Tranne in un unico caso, - avanza Cretella - quest’anno non scorreremo quindi graduatorie di altri enti. Oltre ai concorsi pubblici, analizzando in questa prima fase di consiliatura il contesto ed una serie di istanze pervenute, abbiamo riscontrato una forte domanda di “mobilità” di cittadini crotonesi che, avendo acquisito professionalità all’interno di altri enti, vorrebbero mettere la propria professionalità al servizio della propria terra. Tale ragione, unita alla permanente esigenza di introitare personale nel più breve tempo possibile, ci ha determinati a prevedere in molti casi, - chiosa - sempre per il 2022, il tentativo di far precedere al concorso un avviso pubblico di mobilità volontaria. Attraverso tale meccanismo verificheremo preliminarmente la possibilità di reclutare personale che non solo ha già superato un concorso pubblico, ma che ha già avuto modo di conseguire esperienza lavorativa e che sarà quindi immediatamente in grado di fornire risposte sul campo.”

“Tutto il personale dell’ente sarà infine interessato da un piano di formazione in corso di elaborazione, mai sinora attuato, che prenderà inizio entro il prossimo mese”, conclude Cretella.