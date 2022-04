5 buoni motivi per prendere ripetizioni di matematica

La matematica rimane ancora oggi la materia più ostica per gli studenti italiani. A confermarlo è anche l’ultima indagine condotta da GoStudent, la piattaforma di ripetizioni online che sta letteralmente spopolando in quest’ultimo periodo, da cui è emerso che il 25% degli studenti ha difficoltà in questa materia. Si tratta di una notizia che non stupisce: la matematica d’altronde è sempre stata una materia odiata da molti e amata da pochi, eppure la sua importanza non può e non deve essere sottovalutata. Nonostante al giorno d’oggi si possa contare su strumenti tecnologici di ultima generazione, conoscere le regole matematiche e soprattutto saperle applicare è fondamentale, per diverse ragioni.

Vediamo allora insieme 5 buoni motivi per cui conviene prendere ripetizioni di matematica se si hanno delle lacune in questa materia.

#1 I numeri fanno parte della nostra quotidianità

Un primo motivo per cui vale la pena imparare la matematica è che i numeri fanno parte della nostra quotidianità e li utilizziamo molto più di quanto ce ne rendiamo effettivamente conto. In molti pensano che questa materia sia inutile al giorno d’oggi perché basta utilizzare una calcolatrice, disponibile ormai su qualsiasi dispositivo mobile, per fare i calcoli. L’utilità della matematica però non si riduce a questo! Noi ci troviamo spesso a fare operazioni mentali nelle più disparate situazioni: quando dobbiamo pagare e ci danno il resto per esempio.

#2 La matematica permette di sviluppare la logica

Il ragionamento matematico è indispensabile anche per sviluppare abilità di logica che altrimenti non potremmo avere e questo vale anche per i bambini. Il famoso problem solving, ossia la capacità di risolvere problemi utilizzando il ragionamento, si basa anche sulla conoscenza delle regole matematiche. Non parliamo tanto di numeri in questo caso, quanto piuttosto di un tipo specifico di ragionamento scientifico.

#3 La matematica è alla base di molte altre discipline

Un altro ottimo motivo per cui conviene prendere ripetizioni di matematica è che questa materia è alla base di molte altre discipline. Un bambino che dovesse presentare delle grandi lacune dunque si ritroverebbe impossibilitato nell’apprendimento della fisica ad esempio, ma anche dell’informatica, della statistica e di tutte quelle materie che hanno basi scientifiche. Ecco perché non bisogna mai sottovalutare l’importanza della matematica: se non si conosce questa disciplina si rischia di avere grandissimi problemi con molte altre materie ad essa collegate.

#4 La matematica tiene la mente allenata

Non dimentichiamoci che la matematica è una delle materie più utili per tenere la mente allenata e per sviluppare le capacità di ragionamento.Applicarsi allo studio della matematica permette quindi anche di acquisire maggiore elasticità mentale, logica a capacità di elaborare un pensiero.

#5 La matematica è una delle materie più importanti a scuola

Un ultimo motivo per cui conviene prendere ripetizioni di matematica è che parliamo di una delle materie più importanti a scuola. Non ci si può permettere dunque di sottovalutarla perché un’insufficienza in questa disciplina ha un peso non indifferente a può compromettere in modo significativo l’intero rendimento scolastico. Meglio dunque prendere delle ripetizioni: d’altronde con le giuste strategie la matematica non è così difficile da imparare!