Serie B. Figc sanziona la Reggina: -2 punti e inibizione per Luca Gallo

Due punti di penalizzazione e 45 giorni di inibizione per l'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del club, Luca Gallo. È questa la sanzione disposta dal Tribunale federale nazionale della Figc per la Reggina Calcio, militante in Serie B.

La decisione viene motivata dalla stessa Federazione in una nota: “La società era stata deferita per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio scorso, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021 e comunque per non aver comunicato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.”

Gli amaranto andranno dunque a “scontare” i due punti di penalizzazione sull’attuale classifica.