Inaugurato a Soverato l’ITS Academy CADMO. Alecci: “offrirà un futuro certo a tanti giovani calabresi”

È stato inaugurato questa mattina a Soverato l’Istituto Tecnico Superiore - Academy CADMO, che opererà nella formazione di risorse tecniche specializzate nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.

All’inaugurazione ha preso parte il Consigliere Regionale ed ex Sindaco, Ernesto Alecci, che ha dichiarato: “un progetto che ho curato in prima persona con grande passione, prima da Sindaco di Soverato e poi da Consigliere Regionale.”

“E’ entusiasmante pensare come questa nuova realtà offrirà un futuro certo a tanti giovani calabresi,- ha aggiunto - alcuni dei quali certamente potranno restare nella nostra regione lavorando in remoto o dando vita a nuove realtà imprenditoriali. Ed è bellissimo vedere un borgo rivitalizzarsi attraverso un serio investimento in cultura e formazione professionale. Credo che risultati come questi rappresentino la massima aspirazione per un amministratore pubblico.”

Per il primo anno, sono stai attivati tre corsi gratuiti per la formazione di 60 figure tra Programmatore 4.0, Cloud Specialist, Security Specialist.

“Si tratta di profili professionali richiestissimi dal mercato del lavoro – ha dichiarato Alecci - a livello nazionale e internazionale: statisticamente oltre l’80% di chi frequenta gli ITS trova immediatamente lavoro. Si tratta di un’opportunità enorme per i nostri ragazzi, in quanto CADMO ha già attivato importanti collaborazioni con aziende leader mondiali nel settore tra cui COMAU, Scheneider Electric e Gruppo Maggioli Informatica, dove gli studenti avranno la possibilità di svolgere un tirocinio on the job alternato alla formazione in aula.”

Significativa la presenza all’inaugurazione del Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, e alla Vice Presidente della Giunta Regionale, Giuseppina Princi.

“Sono certo che la Vice Presidente della Giunta Regionale, grazie anche alle sue competenze, saprà valorizzare la funzione degli ITS in Calabria”. Ha affermato Alecci, che ha aggiunto: “grazie a Pasqualino Serra, Presidente della Fondazione CADMO, Domenico Servello, Dirigente dell’ITT Malafarina di Soverato, Paolo Pugliese Professore Associato UNICAL, Daniele Vacca Sindaco FF di Soverato per aver creduto insieme a me in questo ambizioso progetto e a Giovanni Caridi, Presidente BCC di Montepaone per aver sostenuto la nostra idea”.

La giornata è proseguita con un interessante convegno sul ruolo dell’ITS Academy nel panorama formativo calabrese a cui hanno partecipato Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria, Filippo Francica di Anpal Servizi, Rita Misciosa, Responsabile CPI di Catanzaro, Paolo Mattia, Consigliere della Provincia di Catanzaro. Grazie a tutti i relatori per il prezioso contributo apportato alla discussione.