Covid in Calabria: cala il contagio e i guariti superano i nuovi positivi (+849). Otto i decessi

Cala ancora il contagio da Covid in Calabria e, infatti, sono ancora in calo i casi attivi (-283). Inoltre, oggi i nuovi guariti (+1.124) hanno nettamente superato i nuovi positivi (+849) e anche il tasso di positività resta è sceso al 19,50%.

I positivi di oggi sono stati scoperti su un totale di 4.353 tamponi effettuati ed è la provincia di Cosenza (+403) a registrare il numero più alto di positivi. Sono invece 202 i nuovi casi registrati nel Reggino, 140 nel Catanzarese, 60 nel Crotonese, 27 nel Vibonese e 17 in altra Regione o Stato Estero.

Purtroppo nella nostra regione nella nostra regione si sono registrati anche altri 8 decessi da o pre il Coronavirus: 3 a Cosenza, 2 a Reggio e 2 a Vibo. Un altro decesso risale al 16 aprile ed è stato notificato oggi dall’Asp di Catanzaro.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, risulta che nei reparti Covid si trovano 301 pazienti (+1) e 18 (+1) in terapia intensiva. I casi attivi passano dunque a 82.711 (-283) e gli isolati a domicilio 82.392 (-285).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 130.228 (+202) mentre i casi attivi sono 10.338. Di questi: 10.236 in isolamento, 97 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 11.9154 i guariti e 736 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 47.319 (+140), mentre i casi attivi sono 7.172. Di questi, 7.079 in isolamento, 86 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 39.875 i guariti e 272 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 83.512 (+403), mentre i casi attivi sono 42.569. Di questi, 41.471 sono in isolamento, 92 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 39.909guariti e 1.034 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica che “nel setting fuori regione si registrano 17 nuovi casi a domicilio”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 34.175 (+60), mentre gli attivi sono 3.772, di cui 3.762 in isolamento domiciliare e 10 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 30.188 i guariti e 215 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 36.876 (+27) e gli attivi sono 18.260. Di questi: 18.244 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 18.450 guariti e 166 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 17 positivi. Il totale dei casi è di 2.305 casi. Gli attuali positivi sono 600 (+14), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.692 (+3) e i decessi 13.