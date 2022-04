La fortuna bacia Reggio e la provincia. Nella cittadina è stato infatti centrato un 9 da 20mila euro al 10eLotto, mentre un 6 Oro da 12.500 euro è stato indovinato da un fortunato giocatore di Rosarno.

In occasione dell'ultimo concorso del 10eLotto sono stati distribuiti premi per 24,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.