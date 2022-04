Trapianti: Rovito comune più generoso Calabria per donazioni

È Rovito il comune con più dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti. Emerge dal rapporto Indice del dono, la relazione realizzate dal Centro nazionale trapianti che ha analizzato i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all'atto dell'emissione della carta d'identità nelle anagrafi dei 6.845 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

Il rapporto è stato diffuso in occasione della XXV Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra il 24 aprile. Il report, espresso in centesimi, è stato elaborato in base ad alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

Rovito ha quindi raggiunto un indice di 75,69/100, grazie a un tasso di consensi dell'91,6% e a un'astensione ferma al 44%. Al secondo posto c'è Rose, mentre in terza posizione c'è Tiriolo. Tra le province, Vibo Valentia è la migliore delle calabresi, 84ma su 107 a livello nazionale, seguono Catanzaro (88), Cosenza (91), Reggio Calabria (103) e Crotone (105).

La Calabria è l’ultima regione d’Italia con un indice del dono di 51,19/100 (consensi alla donazione: 60,1%), sotto la media nazionale che nel 2021 si è attestata a quota 59,23/100 (consensi 68,9%), ma i risultati sono in crescita rispetto allo scorso anno.