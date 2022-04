Presunti abusi su nipotina di 10 anni, arrestato nonno 70enne

Avrebbe abusato della nipote di 10 anni, per questo motivo un nonno di 70 anni è stato arrestato. Gli agenti della Mobile di Vibo Valentia hanno infatti eseguito a suo carico di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura per violenza sessuale.

Il provvedimento arriva a seguito delle indagini scattate dopo la denuncia presentata dalla maestra della bambina che aveva raccolto alcune confidenze.

Dalle indagini emergerebbero dunque che i presunti abusi andassero avanti da quando la piccola aveva 8 anni. Sentita con l'assistenza di una psicologa della Polizia, la bambina ha raccontato agli investigatori e agli inquirenti quanto accaduto.