Scandale, auto sbanda e finisce fuori strada: feriti cinque ragazzi

Ancora un incidente stradale in provincia di Crotone. Un'auto con a bordo cinque ragazzi è sbandata finendo fuori strada in località Corazzo di Scandale, nel pomeriggio di oggi. L'incidente è avvenuto attorno alle 15:20 lungo la strada provinciale 23, ed alcuni dei feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale da alcuni passanti.

Sul posto il personale medico del 118, che ha trasportato in ospedale uno dei ragazzi coinvolti, in condizioni più gravi. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'auto - accappotata in un terreno adiacente alla strada - in quanto perdeva dei liquidi dal motore.

Un incidente del tutto simile si è verificato poche ore prima a Crotone, dove un'altra auto si è ribaltata ferendo quattro giovani (LEGGI).