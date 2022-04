Pasqua. Dalla Polizia uova di cioccolato ai bimbi de “Il Seme della Speranza”

In occasione delle festività pasquali, il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea della Questura di Reggio Calabria ha organizzato nei giorni scorsi un incontro con i bambini assistiti dall’Associazione di volontariato “Il Seme della Speranza” gestita da Suor Italia e Suor Patrizia.

Per festeggiare insieme l’avvento della Santa Pasqua, i poliziotti hanno donato ai 26 bambini presenti uova di cioccolato e gadget della Polizia di Stato. In cambio, gli operatori hanno ricevuto un carico di disegni, frasi di affetto e biscotti fatti in casa.

All’iniziativa benefica ha preso parte anche la società Sicurtransport SpA, operante presso il locale scalo aereo.