Covid. Nel giorno di Pasqua la Calabria conta 1.469 positivi e 4 morti

Nel bollettino del giorno di Pasqua la Calabria conta quattro vittime da o per il Coronavirus e 1.494 positivi, scoperti dai 7.669 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di casi si registra in provincia di Cosenza (+491), seguita poi dalle province di Reggio Calabria (+448), Catanzaro (+416), Vibo Valentia (+128), Crotone (+3), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+8).

Ad oggi nella nostra regione si sono contagiate 332.807 persone. Gli attuali positivi sono invece 83.260 (-879) mentre i guariti nelle ultime ore sono 2.369, per un totale di 247.121 persone uscite dall’incubo.

Migliora la situazione sul fronte dei ricoveri nei reparti Covid della regione, dove attualmente sono 294 i malati ricoverati e oggi si registrano 21 dimissioni e nessun ricovero. Sono invece due i nuovi ricoveri in terapia intensiva dove sono in tutto 17 i malati che necessitano di cure. Ben 82.949 (-860) persone stanno invece curando la malattia a casa propria.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 129.863 (+448) mentre i casi attivi sono 11.713. Di questi: 11.616 in isolamento, 94 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 117.416 i guariti e 734 i morti (+1).

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 47.086 (+416), mentre i casi attivi sono 7.106. Di questi, 7.016 in isolamento, 82 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 39.709 i guariti e 271 decessi (+1).

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 82.930 (+491), mentre i casi attivi sono 41.994. Di questi, 41.897 sono in isolamento, 91 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 39.906 guariti e 1.030 deceduti (+1). L'ASP di Cosenza comunica “499 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 33.918 (+3), mentre gli attivi sono 3.683, di cui 3.673 in isolamento domiciliare e 10 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 30.021 i guariti e 214 i deceduti (+1).

Nel Vibonese, il computo totale è di 36.729 (+128) e gli attivi sono 18.185. Di questi: 18.168 si trovano in isolamento, 17 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 18.380 i guariti e 164 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 8 positivi. Il totale dei casi è di 2.281 casi. Gli attuali positivi sono 579 (+8), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.689 e i decessi 13.