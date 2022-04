Corigliano-Rossano, tanti fedeli alla via Crucis e alla Processione dei misteri

Tanti fedeli, nella giornata di venerdì santo del 15 aprile, hanno partecipato alle “Vie Crucis Viventi” e alla tradizionale “Processione dei Misteri” nel centro storico di Rossano. In mattinata, già dalle prime luci dell'alba, molte persone hanno seguito, con grande fede e tanta devozione, le diverse Vie Crucis: Addolorata, San Nilo, San Bartolomeo e San Domenico.

Si sono vissuti momenti di grande commozione nel vedere, dopo due anni di stop a causa dell'emergenza Covid-19, il devoto di turno, in giro per le vie della città alta, nel portare la Croce in spalla, a piedi nudi, con la rappresentazione delle diverse stazioni che riguardano la Passione di Cristo. In serata, invece, si è dato vita alla tradizionale “Processione dei Misteri” accompagnata dalla Banda Musicale “Nicola Gorgoglione” di Pietrapaola (Cosenza) diretta dal Maestro Franco Arcangelo.

Le diverse statue, le quali rappresentano la Passione di Cristo, hanno percorso le vie principali della città con la presenza di numerosi fedeli e cittadini lungo il percorso cittadino. Alcune statue, per l'occasione, sono state portate in Processione dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Co-Ro, dall'Associazione Vigili del Fuoco e dall'Unitalsi di Corigliano-Rossano.

In Processione, oltre a monsignor Maurizio Aloise e ai tanti sacerdoti, erano presenti, inoltre, diverse autorità civili e militari (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco).

Il sindaco della Città di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, l'Assessore della Provincia di Cosenza, Adele Olivo, alcuni assessori e consiglieri comunali del comune unico. Prezioso, tra l'altro, il servizio d'ordine lungo il percorso cittadino da parte degli agenti della Polizia Municipale e dai volontari della Protezione Civile comunale di Corigliano-Rossano.

Molto significativo, al rientro della Processione dinanzi alla Cattedrale e alla Chiesa dell'Addolorata, il messaggio del padre Arcivescovo che ha voluto formulare gli auguri di Buona Pasqua alle diverse autorità e anche all'intera comunità diocesana. Emozionante, infine, il rientro delle statue all'interno della Chiesa dell'Addolorata in cui non sono mancati momenti di grande commozione.

Grande soddisfazione, infine, è stata manifestata dal nuovo Priore della Confraternita dell'Addolorata, Umberto Corrado, per la partecipazione di tanta gente (tra cui molti fedeli ed emigrati rossanesi) sia alla “Via Crucis” e sia alla “Processione dei Misteri”. Oggi, Sabato Santo, si può visitare il Cristo morto nella Chiesa dell'Addolorata fino alle 19:30. Alle 22, in Cattedrale, si darà vita alla Veglia Pasquale nella “Notte Santa” presieduta dal padre Arcivescovo.

Domenica 17 aprile “Pasqua di Resurrezione del Signore”. Alle 8 e alle 11 Sante Messe in Cattedrale. Alle 18:30, sempre in Cattedrale, Santa Messa Pontificale presieduta da S.E. Mons. Maurizio Aloise (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati).