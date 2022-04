Calcio: Ortolini trova il “gol del sabato” e porta la Vigor al pareggio

Tornano imbattuti da San Calogero gli atleti della Vigor 1919. In un campo ostile dentro e fuori dal terreno di gioco, in dieci uomini dal 15’ della prima frazione di gioco, fallo da ultimo uomo di Cossu, gli uomini di mister Perrone all’ultimo secondo, con un gran gol di Ortolini, portano a casa un 2-2 che sa di vittoria. Come per le altre trasferte secondo tempo perfetto dei Lametini che sotto di due gol, in inferiorità numerica recuperano l’incontro fornendo un’altra prova di grande personalità.

Il primo tempo si apre con l’azione di Scarpino che, entrato nell’area, tira e impegna Sgrò, che tuttavia respinge con i pugni. Al 15’ è subito cartellino rosso per Cossu, per fallo da ultimo uomo. Subito dopo Monteleone supera Rizzuto e si ritrova a tu per tu con Colosimo che, su conclusione dell’attaccante, compie un vero e proprio miracolo.

Al 23’ traversone di Garcea, girata di Russo che finisce a lato. Al 30’ Sisca tenta la conclusione dal limite, ma Sgrò prende facilmente la palla. Subito dopo Colosimo in scivolata anticipa Monteleone, mentre dopo appena un minuto Foderaro in area trova Scarpino, e la spizzata di testa è troppo debole.

Colosimo fa il miracolo su tiro angolato di Galati. Al 40’ retropassaggio sbagliato della retroguardia biancoverde, sulla palla si avventa Monteleone che batte Colosimo (1-0). Al 46’ altra leggerezza difensiva, Monteleone si ritrova da solo in area e per la seconda volta supera Colosimo (2-0). Al 48’ Foderaro si gira in area, serve Scarpino che, sotto porta, manda troppo in alto.

Il secondo tempo si apre con il debole tentativo di Giudice e subito dopo è Cittadino a conquistare l’angolo. Mentre Gallo colpisce di testa e tira in alto. Al 28’ conclusione da fuori area di Galati, ma è troppo alta. Al 42’ traversone di Foderaro, Calomino da solo davanti alla porta sbaglia di testa. Al 49’ all’ultimo minuto Ortolini trova il gol del ‘sabato’, conclusione da fuori area imparabile per Sgrò.

Vigor 1919: Colosimo, Gallo M. (2001), Cittadino (2000) (17’st Calidonna), Calomino, Cossu, Rizzuto, Foderato, Sisca (1’st Giudice (2001),, Scarpino, Leta (18’pt Gallo C.), Ortolini. A disp Vecchio (2000), Bubba, Scardamaglia (2001), Primerano (2000), Perri (97), Nascardi (2002). All. Perrone.

San Calogero: Sgrò, Zinnà (2005), Garcea, Maccarone, Aquilano, Sangare, Galati, Toscano, Marasco (2001) (36’st Pisano F. (2001), Russo (13’st Grillo), Monteleone (1986) (44’st Oullal (2004). A disp Calabria (2005), Pisano A.,), Maiga,), Monteleone (1994), Giordano. All. Romano.

Arbitro: Fedele di Reggio Calabria.