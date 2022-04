Rossano. Investito dalle fiamme mentre pulisce il giardino, grave 33enne

Stava bruciando le erbacce nel giardino di casa quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito dalle fiamme.

È successo in località Petraro a Rossano, dove l’uomo, un 33enne di Rossano, per le gravi ferite riportate è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso al centro grandi ustionati di Brindisi.

Subito dopo l’incidente il 33enne è stato soccorso sul posto e trasportato all’ospedale “Giannettasio” di Rossano. Qui i sanitari hanno prestato le prime cure, ma a causa della gravità del quadro clinico, è stato trasferito a Brindisi.