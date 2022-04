Maltempo: piogge in Calabria. Scatta l’allerta gialla

Allerta gialla in Calabria dove nelle prossime ore è atteso maltempo. Per questo motivo il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, sabato 16 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, dapprima su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, in estensione dalla giornata di domani ad Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste mareggiate lungo le coste esposte.

Dal primo mattino di domani, domenica 17 aprile, l’avviso prevede inoltre precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori settentrionali e ionici, e sulla Calabria, in particolare sui settori centro-meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per questo motivo, per domani, domenica 17 aprile, è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali sull’intero territorio di Calabria e Sicilia.