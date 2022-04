Covid, bollettino invariato: in 24 ore 1.873 nuovi casi e 5 decessi

Rimane pressoché invariato il bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore è confermato il trend dei contagi con 1.873 nuovi casi a fronte di 2.320 guariti, e rimane invariato il numero dei decessi (+5).



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+576), seguita da Reggio Calabria (+548), Catanzaro (+427), Crotone (+212) e Vibo Valentia (+96), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+14). Processati 2 milioni e 824.611 tamponi (+9.301) da inizio pandemia, con un tasso di positività stabile al 20,14%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 82.439 (+576), mentre i casi attivi sono 41.512. Di questi, 41.407 sono in isolamento, 100 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 39.898 guariti e 1.029 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 129.415 (+548), mentre i casiattivi sono 12.203. Di questi: 12.102 in isolamento, 99 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 116.479 i guariti e 733 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 46.670 (+427), mentre i casi attivi sono 7.201. Di questi, 7.105 in isolamento, 88 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 39.199 i guariti e 270 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 33.915 (+212) mentre gli attivi sono 4.565, di cui 4.544 in isolamento domiciliare ed 11 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 29.137 i guariti e 213 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 36.601 (+96) mentre gli attivi sono 18.087. Di questi: 18.070 si trovano in isolamento, 17 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 18.350 i guariti e 164 i deceduti.