Lamezia, incendiata vettura nella notte: indagini in corso

Un incendio ha danneggiato un'autovettura parcheggiata a Sambiase, lungo Via Luigi Settembrini. Le fiamme, divampate nella notte - attorno all'una - hanno completamente avvolto il veicolo per poi danneggiare anche un vicino portone d'ingresso di un palazzetto.

Il denso fumo ha allertato proprio i residenti dell'abitazione, una giovane coppia, le cui uniche finestre danno proprio sulla strada. Immediata la richiesta di aiuto ai Vigili del Fuoco, che giunti sul posto hanno rapidamente domato l'incendio ed impedito che il rogo potesse diffondersi ulteriormente.

La coppia, rimasta di fatto bloccata, è stata tratta in salvo e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso: al momento non si esclude alcuna pista.