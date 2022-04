South working per contrastare lo spopolamento. La proposta del consigliere Lo Schiavo

"Il ripopolamento dei piccoli comuni rappresenta la principale sfida che abbiamo davanti, proprio per non disperdere quelle straordinarie ricchezze di cui essi sono portatori". Questo un passaggio della proposta di legge regionale presentata dal consigliere Antonio Lo Schiavo, denominata Misure di sostegno alla creazione di nuove imprese e/o incentivi alle imprese che attivano e agevolano il lavoro agile o smart working ai fini del ripopolamento dei piccoli comuni della Regione Calabria.

Si tratta di "una misura, che non solo è in corso di studio in altre regioni, ma che presto potrebbe estendersi a livello nazionale, se si considera che le comunità con meno di 5 mila abitanti, disseminate lungo la dorsale appenninica e l’arco prealpino, rappresentano oltre il 70 per cento dei quasi 9mila comuni italiani, con una popolazione di 11 milioni di cittadini".

L'idea è dunque quella di "sfruttare le potenzialità dello smart working" per dare "ulteriore forza e propulsione" ai piccoli centri calabresi, nel tentativo di contrastare lo spopolamento incentivando l'utilizzo del digitale.