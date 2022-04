Tre lievi scosse di terremoto sono state registrate questa mattina dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I tre eventi sismici sono avvenuti nel corso della prima mattinata di oggi nei pressi di Acri, ed hanno avuto una magnitudo compresa tra i 2.1 ed i 2.6 gradi.

Scosse come già detto molto lievi, che non sono state particolarmente avvertite. Non si registrato danni a cose o persone.